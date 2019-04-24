Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Политика Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.

Политика Путин встретился с Ким Чен Ыном Северокорейского лидера встречали русским караваем и цветами. Это его первый визит в Россию и первая встреча с Владимиром Путиным.

Политика Путин подготовит указ о ЧС из-за пожаров в Забайкалье Президент России Владимир Путин посетил совещание в Чите, на котором обсудил с местными властями ситуацию с пожарами в Забайкальском крае, сообщает ТАСС.

Политика МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Происшествия В Магаданской области три человека погибли в ДТП На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.

Политика Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Гаджеты LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

Экономика Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.

Экономика В США хотят оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.

Здоровье Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.

Технологии На поля Курганской области выйдут беспилотные тракторы и комбайны Курганская область станет одним из пяти субъектов РФ, где будет проходить апробация агродроидов "Cognitive Technologies".

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.

Происшествия Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.

Авто В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Политика Экс-глава СВР рассказал, как поставил ЦРУ на место Бывший директор Службы внешней разведки РФ, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников в начале 1994 года в сложной ситуации самостоятельно принял решение о высылке из России резидента ЦРУ США в Москве, которое поддержал президент Борис Ельцин.

Космос Раскрыты характеристики российской ракеты для полетов на Луну Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ перед иностранной делегацией и представил ей характеристики российских ракет для полетов на Луну, соответствующее видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.