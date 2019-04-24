Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
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Гражданам РФ могут запретить ввозить хамон и пармезан из-за границы
Московский Комсомолецвчера в 20:31
В России могут запретить ввоз из-за рубежа хамона и сыров для личного пользования
Эхо Москвывчера в 20:09
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Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.
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По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
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Обновлено вчера в 08:22
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Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке
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