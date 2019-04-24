Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
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Гражданам РФ могут запретить ввозить хамон и пармезан из-за границы
Московский Комсомолецвчера в 20:31
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