Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
Читать в источнике
Оценить665
Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать.
— Андрей Макаревич, музыкантВзгляд.ру 06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Хоккей
Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа
Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Политика
Команда Зеленского предрекла прощальную гадость от Порошенко
Советник победившего на выборах Владимира Зеленского Айварас Абромавичус предположил, что сотрудничество с правительством будет проходить более конструктивно, чем с Верховной Радой.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Музыка
Организатор концертов Лободы «кинул» певицу и ее коллектив на деньги
Поначалу Теймураз Топчиашвили, занимавшийся организацией нескольких конценртов Лободы, не вызывал у артистки и ее коллектива никаких подозрений, однако некоторое время спустя проявил себя во всей красе.
Обновлено в 13:33
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
Обновлено в 15:14
Наука
Создана умная тележка для супермаркета
С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Политика
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Обновлено в 04:10
Футбол
Куртуа не беспокоится о своем будущем в «Реале»
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа полагает, что он не покинет мадридский клуб этим летом.
Обновлено в 14:51
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13