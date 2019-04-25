Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
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Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать.
— Андрей Макаревич, музыкантВзгляд.ру 06:09
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Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
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Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в Туле
Обновлено в 15:25
Футбол
Защитник «Милана» пропустит остаток сезона
Защитник «Милана» Давиде Калабрия больше не поможет своей команде в текущем сезоне.
Обновлено в 10:49
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Футбол
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Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
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Религия
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26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
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Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
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Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
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Шоу-бизнес
Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде
В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
Обновлено в 06:31
Политика
Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии
Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Областные больницы обновляют квартетом маммографов
Как сообщили 47news в пресс-службе губернатора и правительства региона, в 2019 году на средства из областного бюджета закуплены три рентгеномаммографических аппарата.
Обновлено в 13:13
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
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Общество
Ульяновск остается безграничным
Генплан областного центра оказался ненужным Санкт-Петербургский Институт урбанистики не может получить от Ульяновска деньги на завершение работ по генплану областного центра.
Обновлено в 17:18
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Наука
Климатические изменения уже ухудшили качество воды
В целом, исследование показало, что ухудшение качества воды связано не только с локальным влиянием сельского хозяйства, но и с глобальными климатическими изменениями.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Луганской и Донецкой народных республик, соответствующий указ появился на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Театры
В Большом театре рассказали о премьерах нового сезона
Обновлено в 13:13
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Культура
Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин»
Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.
Обновлено в 11:53
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12