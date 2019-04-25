Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06

Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать.

Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

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