Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06

Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
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Андрей Макаревич
Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать.
— Андрей Макаревич, музыкантВзгляд.ру 06:09

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Россиянам не будут запрещать привозить мясо и сыр из-за границы

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Источник: кабмин не будет запрещать ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личных нужд

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Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Футбол

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Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.
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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

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Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
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Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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Певицу МакSим перевели из реанимации

Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
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Политика

Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде

В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

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Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Интернет

Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей

Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
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Здоровье

Областные больницы обновляют квартетом маммографов

Как сообщили 47news в пресс-службе губернатора и правительства региона, в 2019 году на средства из областного бюджета закуплены три рентгеномаммографических аппарата.
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Общество

Петербуржцам пообещали новый парк от Тучкова моста до Биржевого

Обновлено в 15:19
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
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Ульяновск остается безграничным

Генплан областного центра оказался ненужным Санкт-Петербургский Институт урбанистики не может получить от Ульяновска деньги на завершение работ по генплану областного центра.
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Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
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Авто

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Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Наука

Климатические изменения уже ухудшили качество воды

В целом, исследование показало, что ухудшение качества воды связано не только с локальным влиянием сельского хозяйства, но и с глобальными климатическими изменениями.
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Президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Луганской и Донецкой народных республик, соответствующий указ появился на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
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В Большом театре рассказали о премьерах нового сезона

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