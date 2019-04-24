Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
Читать в источнике
Оценить478
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Экономика
Tesla отчиталась об убытке в $702 млн
Чистый убыток Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн, следует из финансового отчета компании.
Обновлено в 05:11
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула Запад
Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Нефть «тянется» к отметке $75 за баррель
Стоит отметить, что запасы сырой нефти в Штатах выросли за последние пять недель в четыре раза.
Обновлено в 08:52
Политика
Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса
Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Общество
Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение.
Обновлено в 06:25
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Игры
Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы
Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
Обновлено в 09:28
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Политика
Верховная рада приняла закон об особом статусе украинского языка
Депутаты Верховной рады 25 апреля приняли закон об «исключительном использовании» украинского языка.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ксения Собчак отметила, что мужчин нельзя обижать, поэтому предложила последовать ее примеру и дать ребенку двойную фамилию.
Обновлено вчера в 10:17
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Общество
Опубликован длинный список премии «Большая книга»
Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Политика
Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В ходе мониторинга цен на российском рынке специалист отметили изменение прайс-листов на модели семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика
КС Украины опроверг данные о попытке срыва инаугурации Зеленского
Украинский Конституционный суд Украины опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о подготовке увольнения главы суда Святослава Шевчука, что могло бы привести к срыву инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Полковник ФСБ задержан по делу о взятках
Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Елена Яковлева призналась, что сделала пластическую операцию
Актриса Елена Яковлева рассказала, что боится старости и периодически делает «уколы красоты», а также сделала пластическую операцию по изменению формы век и разреза глаз.
Обновлено в 05:05