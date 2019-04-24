Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06

Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
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Макаревич с раздражением отреагировал на возможный запрет ввоза пармезана

Московский Комсомолец08:29

«Ведомости» узнали о возможном запрете привозить хамон и пармезан из-за границы

Дождьвчера в 19:08

В Госдуме назвали перегибом идею запретить россиянам ввоз пармезана

Российская газета05:40

Туристам могут запретить ввозить из-за рубежа молочные и мясные продукты для частного использования

Эхо Москвы08:00

СМИ узнали об идее запретить туристам ввозить в Россию пармезан и хамон

РБКвчера в 22:54

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Ведомостивчера в 18:06

Эксперт прокомментировал предложение о запрете на ввоз в Россию мяса и сыра

РИА Новости09:24
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери

Обновлено в 09:03
Экономика

Tesla отчиталась об убытке в $702 млн

Чистый убыток Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн, следует из финансового отчета компании.
Обновлено в 05:11
Музыка

Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
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Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула Запад

Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.
Обновлено в 06:58
Энергетика

Нефть «тянется» к отметке $75 за баррель

Стоит отметить, что запасы сырой нефти в Штатах выросли за последние пять недель в четыре раза.
Обновлено в 08:52
Политика

Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Игры

Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS

Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе

Обновлено в 06:13
Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Общество

Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение.
Обновлено в 06:25
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Игры

Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы

Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
Обновлено в 09:28
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Политика

Верховная рада приняла закон об особом статусе украинского языка

Депутаты Верховной рады 25 апреля приняли закон об «исключительном использовании» украинского языка.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

Ксения Собчак отметила, что мужчин нельзя обижать, поэтому предложила последовать ее примеру и дать ребенку двойную фамилию.
Обновлено вчера в 10:17
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика

Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине

Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Общество

Опубликован длинный список премии «Большая книга»

Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Политика

Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В ходе мониторинга цен на российском рынке специалист отметили изменение прайс-листов на модели семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика

КС Украины опроверг данные о попытке срыва инаугурации Зеленского

Украинский Конституционный суд Украины опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о подготовке увольнения главы суда Святослава Шевчука, что могло бы привести к срыву инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Политика

Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Полковник ФСБ задержан по делу о взятках

Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Елена Яковлева призналась, что сделала пластическую операцию

Актриса Елена Яковлева рассказала, что боится старости и периодически делает «уколы красоты», а также сделала пластическую операцию по изменению формы век и разреза глаз.
Обновлено в 05:05
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