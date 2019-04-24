Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Пока еще свободные от АЧС страны ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции: в Японии за это можно получить до трех лет каторги. В 2018 г. Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов и др. для защиты от заражения АЧС.
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Гражданам РФ могут запретить ввозить хамон и пармезан из-за границы
Московский Комсомолецвчера в 20:31
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Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
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Энергетика
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23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Белоруссия вынуждена приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за низкого качества поставляемой российской нефти.
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Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
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Обновлено в 05:01
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УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
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Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева похвасталась стройной фигурой после родов
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За помощью в благотворительный фонд Псковской области "Земляки" в этот понедельник, 22 апреля обратилась тетя Дарины.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»
Как известно, Максим Галкин уже давно успел прославиться своей активностью в различных социальных сетях.
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По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
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Футбол
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НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью
Обновлено в 07:31
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Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
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Политика
Указом о паспортах для жителей Донбасса Москва послала четкий сигнал Зеленскому
Решение президента Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса стало своеобразным сигналом для нового руководства Украины, считает политолог Андрей Иванов.
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Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
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Армия и оружие
Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости
«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.
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Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет
Компания Porsche работает над новыми версиями Panamera.
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Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
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Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54