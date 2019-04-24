Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамонИзвестия 01:46
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
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