Общество

Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамонИзвестия 01:46

Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: кабмин не будет запрещать ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личных нужд

ТАСС10:49

Россиянам не будут запрещать привозить мясо и сыр из-за границы

Коммерсантъ11:31

Эксперты рассказали о перспективах российского пармезана

Московский Комсомолец13:23

В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете на ввоз хамона

РБК13:06

«Чтобы люди не сравнивали качество»: бизнесмен Дмитрий Потапенко о возможном запрете на ввоз хамона и пармезана

Дождь10:22

Правительство не собирается запрещать россиянам привозить из-за границы хамон и пармезан

Эхо Москвы12:31

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Ведомостивчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика

Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»

Обновлено в 11:39
Футбол

«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:23
Финансы

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Политика

Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Кино

«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»

Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Энергетика

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Путешествия

Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Культура

Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»

В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26
Футбол

Братья Кокорины извинились перед пострадавшими

Обновлено в 13:22
Технологии

Раскрыты ключевые возможности Oracle Database 19c

Oracle Database 19c предлагает впечатляющий набор инноваций и является стабильной версией, рассчитанной на длительное использование.
Обновлено в 06:27
Авто

Фотошпионы показали новый Mercedes-Benz C-Class на тестах

В сети опубликовали шпионские фотографии обновленного Mercedes-Benz C-Class, которые проходил дорожные испытания.
Обновлено в 11:49
Общество

В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ

Около 30-35 школ начнут строить в Московской области в 2020 году, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:55
Общество

Новый закон и наказание за тонировку передних стекол в 2019 году

Каждый год появляются сообщения о том, что федеральное правительство принимает решение об ужесточении наказания за тонировку автомобилей не по ГОСТу, так произошло и в этом году.
Обновлено в 06:20
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Общество

В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы

Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
Обновлено в 08:32
Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн

Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания

Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Спорт

12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 03:47
Экономика

Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Транспорт

Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной

На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Политика

Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное