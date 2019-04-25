Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамонИзвестия 01:46
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
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Футбол
«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:23
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Кино
«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»
Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Путешествия
Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26
Футбол
Братья Кокорины извинились перед пострадавшими
Обновлено в 13:22
Технологии
Раскрыты ключевые возможности Oracle Database 19c
Oracle Database 19c предлагает впечатляющий набор инноваций и является стабильной версией, рассчитанной на длительное использование.
Обновлено в 06:27
Авто
Фотошпионы показали новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
В сети опубликовали шпионские фотографии обновленного Mercedes-Benz C-Class, которые проходил дорожные испытания.
Обновлено в 11:49
Общество
В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ
Около 30-35 школ начнут строить в Московской области в 2020 году, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:55
Общество
Новый закон и наказание за тонировку передних стекол в 2019 году
Каждый год появляются сообщения о том, что федеральное правительство принимает решение об ужесточении наказания за тонировку автомобилей не по ГОСТу, так произошло и в этом году.
Обновлено в 06:20
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Общество
В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы
Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
Обновлено в 08:32
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн
Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11