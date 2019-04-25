Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамонИзвестия 01:46

Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать.

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Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

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