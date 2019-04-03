Экономика

Россиянам могут ввести получение зарплат по номеру телефонаАМИТЕЛ 03:03

Инициативу ЦБ поддержали многие банки Работодателям могут разрешить перечислять зарплаты на счета сотрудников, прикрепленных к их номерам телефонов, сообщает РИА "Новости". О соответствующей инициативе рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
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