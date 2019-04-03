Экономика
Россиянам могут ввести получение зарплат по номеру телефонаАМИТЕЛ 03:03
Инициативу ЦБ поддержали многие банки Работодателям могут разрешить перечислять зарплаты на счета сотрудников, прикрепленных к их номерам телефонов, сообщает РИА "Новости". О соответствующей инициативе рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:42, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Политика
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Единоборства
Третий турнир UFC в России может пройти в Сочи в августе
Обновлено в 08:18
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Илью Резника с 81-ым днем рождения
Алла Пугачева поздравила Илью Резника с днем рождения на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:26
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб
В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Авто
Появились живые фото нового бюджетного Nissan
Очевидно, что новое поколение пошло автомобилю только на пользу. Он стал выглядеть более солидно и презентабельно.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить теледебаты
Зампредседателя Центризбиркома Украины Евгений Радченко выразил мнение, что дебаты, которые пройдут на стадионе «Олимпийский» между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, на самом деле могут стать формой предвыборной агитации.
Обновлено в 07:40
Общество
Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском
Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Космос
Прототип межпланетной ракеты SpaceX успешно оторвался от земли
Прототип межпланетного корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, совершил первый прыжок.
Обновлено в 06:40
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
Обновлено в 07:45
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания
Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53