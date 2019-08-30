Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Футбол Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.

Шоу-бизнес Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика В Госдуме объяснили приглашение Зеленского в Москву Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань уважения украинцам, участвовавшим в борьбе с нацистами.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы на 54,6 миллиона евро Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017-2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.

Здоровье Дни открытых дверей пройдут в московских больницах В больницах Москвы в сентябре организуют дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения.

Политика Россия и Украина перенесли обмен заключенными Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.

Религия Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Гаджеты Назван производитель, чаще всего обновляющий свои смартфоны Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9. Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Музыка Роттердам примет «Евровидение-2020» «Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.

Происшествия Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.

Политика Трамп приостановил военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине.

Авто Mercedes-Maybach получил особую версию Aurum Edition Mercedes-Maybach Aurum Edition от Carlex доказывает, что богатые люди любят золото.