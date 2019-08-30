Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Гаджеты Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone "Яблочная" корпорация готовится представить публике следующее поколении смартфона.

Экономика Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

Гаджеты LG анонсировала новый смартфон LG Q70 Сегодня на презентации LG в Южной Корее был представлен новый смартфон Q-серии LG Q70.

Общество Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.

Гаджеты Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Шоу-бизнес Марина Александрова на день рождения получила в подарок от мужа мопед Марина Александрова получила первыми поздравления от родных и близких в честь собственного дня рождения.

Политика Кремль заметил прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль считает обмен с Украиной задержанными важным для урегулирования общей политической ситуации, а также что в Москве заметили подвижки в данном вопросе.

Политика Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.

Политика Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».

Футбол Роналду: «Надеюсь, в этот раз „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов» Все стараются стать сильнее, чтобы выиграть. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», хотя этот турнир брать особенно тяжело.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Экономика ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.

Музыка Роттердам примет «Евровидение-2020» «Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.

Происшествия СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.

Политика Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.

Энергетика «Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.