Экономика
RT на русском«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Как пишет «Коммерсантъ», документ предполагает внесение поправок в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности. Согласно инициативе, кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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с чего всё началось
Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.Коммерсантъвчера в 19:23
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