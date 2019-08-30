Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Как пишет «Коммерсантъ», документ предполагает внесение поправок в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности. Согласно инициативе, кредитор будет обязан перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

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