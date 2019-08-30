Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Российские банки могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития. Предполагается, что перед передачей долга третьему лицу кредитор должен будет предложить его по аналогичной стоимости самому должнику.

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой

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