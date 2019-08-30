Экономика
Вести.RuРоссиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Российские банки могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития. Предполагается, что перед передачей долга третьему лицу кредитор должен будет предложить его по аналогичной стоимости самому должнику.
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с чего всё началось
Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.Коммерсантъвчера в 19:23
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