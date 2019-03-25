Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортамBFM.ru 05:31

с чего всё началось

Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 28 марта.

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Армия и оружие Российские военные высадились в Венесуэле Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.

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Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Происшествия Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».

Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Экономика Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов 21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.

Армия и оружие Bloomberg: США провели испытания двух противоракет США провели успешный запуск двух противоракет с базы американских ВВС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Экономика Минфин предложил повысить цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Политика Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Единоборства Штырков дебютирует на турнире UFC в Петербурге. Он заменит Эдилова Российский боец UFC Иван Штырков заменит соотечественника Абдул-Керима Эдилова на турнире в Санкт-Петербурге.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Экономика Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Армия и оружие Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращения огня на границе с сектором Газа.

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Политика Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.