Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортамBFM.ru 05:31
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 28 марта.
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Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикЮга.ру 09:41
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