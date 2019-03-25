Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортамRT на русском 08:07

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности», — сказал министр.
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Мевлют Чавушоглу
Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикЮга.ру 09:41
с чего всё началось
«Граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, мы начали переговоры, чтобы проложить им путь», — цитирует
 Чавушоглу турецкая газета Milliyet.
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