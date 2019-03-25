Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортамРИА Новости 07:28
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Читать в источнике
Оценить243
Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикЮга.ру 09:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Общество
Дизайн-код в Южно-Сахалинске: что это такое и зачем
В ближайшие несколько лет жителям Южно-Сахалинска стоит набраться терпения — о понятии "дизайн-код" они будут слышать много и часто.
Обновлено в 19:38
Экономика
Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте
Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Бывший совладелец «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Футбол
Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Общество
Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники
Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Политика
Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Наука
Гроза превзошла по мощности Кольскую АЭС
Всего с апреля 2011-го по декабрь 2014 года ученые исследовали таким образом 184 грозы.
Обновлено в 08:32
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
США украли российскую разработку тридцатилетней давности
За океаном совместная разработка корпорации США Boeing и шведской компании SAAB преподносится как прорыв, хотя она, мягко говоря, не нова.
Обновлено в 14:24
Экономика
Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Политика
Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Политика
США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью
Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59