Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

с чего всё началось

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Политика МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.

Политика На Украине вступил в силу скандальный закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, сообщает RT.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Происшествия В дом украинцев в Варшаве бросили коктейль Молотова В Варшаве в дом, где живут рабочие из Украины, бросили коктейль Молотова, сообщили в польском Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Спорт Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Армия и оружие В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Футбол Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире 18-летний нападающий Такефуса Кубо, нынешним летом перешедший в «Реал», выразил мнение, что мадридский клуб является лучшим в мире.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Политика Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.

Политика Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Энергетика Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Спорт Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира В следующем туре сборная России сыграет против Венгрии, а южнокорейская команды встретится с Канадой.

Политика В Госдуме выступили за ограничение числа приемных детей в семьях Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за ограничение числа детей в приемных семьях.

Общество Первый новый трамвай отправили в Краснодар В Краснодар 16 июля отправили первый, специально сделанный для Краснодара в Усть-Катавском заводе трамвай.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.