ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусораТАСС 01:06

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

Новая схема оплаты за вывоз мусора может появиться в России

Телеканал 360°06:01

Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора

Российская газета02:11

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Эхо Москвы05:04

Оператор мусорной реформы назвал новый вариант расчета платежек за отходы

РБК03:52

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

RT на русском03:51

Россиянам хотят предложить новый способ оплаты вывоза мусора

РИА Новости05:07

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

ТАСС01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Обновлено в 05:05
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

ММК в I полугодии увеличил выпуск стали на 0,4%

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,198 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Интернет

Newsweek (США): все, что вам нужно знать о приложении, которое люди используют, чтобы себя состарить (Newsweek)

В App Store уже насчитывается почти 200 тысяч отзывов пользователей, и рейтинг этого приложения составляет 4,7.
Обновлено в 06:12
Политика

Депутат предложила ограничить число приемных детей на семью

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила ограничить количество приемных детей, которых одна семья может взять под опеку.
Обновлено в 05:13
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч

Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России

Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не намерен назначать нового посла страны в России.
Обновлено в 05:59
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Экономика

Смольный попросит федеральных ретейлеров поделиться долей рынка с ярмарками, рынками, ларьками и интернет-торговлей

Искать выход из ситуации Смольный намерен вместе с федеральными сетями.
Обновлено в 05:57
Футбол

Александр Егоров: «Сейчас для работы ВАР сертифицировано 9 арбитров»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал введение ВАР в чемпионате России со 2-го тура.
Обновлено в 06:29
Политика

Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 05:48
Космос

США заявили о желании защитить свои артефакты на Луне

Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие

Российским военным запретят рассказывать в интернете о своей службе

Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о своей принадлежности к ВС РФ.
Обновлено в 05:58
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса

Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.
Обновлено в 05:51
Авто

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с «автоматом»

На днях производитель официально подтвердил, что УАЗ «Патриот» с АКПП получит модернизированный мотор ЗМЗ Про объёмом 2,7 литра с новой системой охлаждения.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Компания Thermaltake заверяет, что ее системы охлаждения совместимы с процессорами AMD Ryzen 3000

Компания Thermaltake, специализирующаяся, в частности, на компьютерных системах охлаждения, сочла нужным сообщить, что ее системы жидкостного и воздушного охлаждения для процессоров совместимы с недавно представленными процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество

Беглов призвал развивать порты Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что развитие портов Северной столицы – задача федерального значения.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное