Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам могут позволить выкупать долги у банков

Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает "Коммерсант".
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с чего всё началось

Отпущение долгов

Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.
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