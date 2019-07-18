Недвижимость

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотекеВести.Ru вчера в 21:25

Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат. Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке.
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Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке

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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
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