Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат. Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке.

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

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