Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат. Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке.

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Политика Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Наука Ученые назвали простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера Ранее Всемирная Организация Здравоохранения назвала условия, при которых до минимума снижается вероятность развития деменции.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».

Происшествия «Задымился жестко»: названы версии ЧП с Boeing в Шереметьево Экипаж авиалайнера, выполнявшего рейс «Москва — Ереван», остановил самолёт на взлётной полосе в Шереметьево из-за задымления, возникшего в салоне.

Политика Пушков рекомендовал «Нафтогазу» умерить амбиции по транзиту газа Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал "Нафтогазу" не ставить России условия по транзиту, поскольку именно Киеву нужен этот договор.

Политика Путина не пригласили в Польшу на годовщину Второй мировой «Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — заявил он.

Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить из-под ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.

Интернет «ВКонтакте» запустит сервис знакомств "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina, основой которого станут видеозвонки и видеоистории.

Футбол Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.

Здоровье Тюменка обвинила врачей в неоказании помощи её отцу По словам женщины, бригада скорой помощи ехала к её отцу слишком долго, а в больнице ему не оказали необходимую помощь, отправив лечить серьёзное заболевание в городскую поликлинику.

Спорт Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Политика Путин пообещал тулунскому мальчику проверить ремонт детского сада Владимир Путин пообещал снова приехать в Тулун и проверить, как власти восстанавливают инфраструктуру города.

Кино Крис Рок сыграет в четвертом сезоне сериала «Фарго» Американский актер и стендап-комик Крис Рок сыграет в четвертом сезоне криминального сериала «Фарго».

Экономика Медведев призвал развивать рынок арендного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.

Общество Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.