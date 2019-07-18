Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотекеВести.Ru вчера в 21:25
Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат. Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
Обновлено в 14:05
Кино
Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в новом «Терминаторе»
На San Diego Comic-Con 2019 Тим Миллер, режиссёр грядущей картины «Терминатор: Тёмные судьбы», подтвердил, что в фильме появится Джон Коннор.
Обновлено в 14:10
Политика
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:12
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено 17 июля в 03:02
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы
США внесли в санкционные списки четырех граждан Венесуэлы. Об этом 19 июля говорится на сайте американского Минфина.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая
По словам адмирала, Россия на Дальнем Востоке со своими баллистическими ракетами и подводными лодками представляет угрозу для самого существования США, а военное усиление Китая может привести к тому, что в середине следующего десятилетия США потеряют свое преимущество.
Обновлено в 03:49
Политика
США готовы к переговорам с Ираном, заявил Помпео
США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью американской радиостанции KCMO.
Обновлено 17 июля в 11:21
Политика
Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии
Верховный суд РФ отменил решение суда Карачаево-Черкесии о снятии с выборов в регионе список кандидатов от КПРФ, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Обновлено в 11:45
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Технологии
Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing
Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию
Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории
Обновлено в 14:25
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
Зинедин Зидан: «Выиграть у Симеоне-тренера сложнее, чем у Симеоне-игрока»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем между их командами Международного кубка чемпионов, который состоится 27 июля.
Обновлено в 13:08