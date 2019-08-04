Экономика
Россиянам могут начать перечислять зарплату по номеру телефонаOnline47.ru 17:58
Обычно банк выбирается работодателем без ведома работника и не учитывая его интересы и желания. Часто нет никакой возможности перевести выплаты в другой банк. Такой подход лишает множества преимуществ: хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот.
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с чего всё началось
Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы "Мир" и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, то есть у него не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.Российская газета10:48
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