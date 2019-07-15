Общество

Россиянам могут добавить выходнойNewsrussia.media 02:42

Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации. Об этом со ссылкой на источники пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

СМИ узнали предложения Минтруда по дополнительному выходному

РБК01:59

Эксперт назвала плюсы и минусы дополнительного выходного дня для россиян

Известия05:41

Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

РИА Новости02:02

День на здоровье. Кто получит дополнительный выходной к отпуску?

Телеканал 360°07:51

У россиян может появиться еще один выходной

Газета.Ru02:34

Правительство предложит ввести новый выходной

Интерфакс00:58

Россиянам готовят дополнительный выходной

Российская газетавчера в 20:15
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Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика

Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями

Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

В Донецке пенсионера заставили идти через минное поле

70-летнего пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле, сообщили в украинское Операции объединенных сил.
Обновлено в 07:00
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Политика

В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2

В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Экономика

В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Футбол

УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020

УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА.
Обновлено в 06:40
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Политика

Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян

"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу

Обновлено вчера в 17:04
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Наука

Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла

Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.
Обновлено в 02:44
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Наука

Ученые придумали, как заселить Марс

Автономные конструкции из аэрогеля диоксида кремния позволят создать на Марсе локальные обитаемые зоны с привычными нам плюсовыми температурами, достаточным количеством света для фотосинтеза и безопасной от губительного ультрафиолетового излучения средой, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
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