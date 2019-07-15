Общество
Россиянам могут добавить выходнойNewsrussia.media 02:42
Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации. Об этом со ссылкой на источники пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.Российская газетавчера в 20:15
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Происшествия
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Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
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Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Политика
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
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В Донецке пенсионера заставили идти через минное поле
70-летнего пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле, сообщили в украинское Операции объединенных сил.
Обновлено в 07:00
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Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
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Политика
Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
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В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
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Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
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В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
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УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020
УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА.
Обновлено в 06:40
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Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян
"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58
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«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу
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"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
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Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Наука
Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла
Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.
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ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Наука
Ученые придумали, как заселить Марс
Автономные конструкции из аэрогеля диоксида кремния позволят создать на Марсе локальные обитаемые зоны с привычными нам плюсовыми температурами, достаточным количеством света для фотосинтеза и безопасной от губительного ультрафиолетового излучения средой, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00