Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамонГазета.Ru 03:23

Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы. В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, сообщают "Ведомости" в четверг со ссылкой на представителя вице-премьера.

Политика Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».

Музыка Соседов возмущен предложением почтить память Началовой На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Происшествия В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.

Футбол Алексей Смертин объяснил, почему не может стать футбольным тренером Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе и бывший игрок сборной России Алексей Смертин объяснил, почему не сможет стать тренером.

Политика Рада приняла закон об украинском языке Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.

Политика Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным Глава Северной Кореи Ким Чен Ын охарактеризовал как «очень содержательный» обмен мнениями с российским президентом Владимиром Путиным.

Экономика Facebook грозит штраф в $5 млрд Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.

Политика Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".

Финансы «Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания в текущем году продала оружия на сумму $4,6 млрд.

Экономика У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Происшествия Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Политика Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.

Авто Новый электрокар Enovate ME-S станет новым конкурентом Tesla Новый электрический седан Enovate ME-S получил дизайн, схожий с немецкими моделями Porsche.

Футбол Состояние здоровья Павла Мамаева в СИЗО ухудшилось Супруга спортсмена Алана Мамаева накануне рассказала журналистам о состоянии здоровья мужа.

Общество Стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Участникам акции напомнили, что к символике нужно относиться бережно, ведь это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.