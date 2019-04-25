Общество

Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамонГазета.Ru 03:23

Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы. В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, сообщают "Ведомости" в четверг со ссылкой на представителя вице-премьера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме назвали перегибом идею запретить россиянам ввоз пармезана

Российская газета05:40

Депутат назвал возможный запрет на ввоз россиянами хамона жесткой мерой

РИА Новости04:55

«Ведомости» узнали о возможном запрете привозить хамон и пармезан из-за границы

Дождьвчера в 19:08

СМИ узнали об идее запретить туристам ввозить в Россию пармезан и хамон

РБКвчера в 22:54

Гражданам РФ могут запретить ввозить хамон и пармезан из-за границы

Московский Комсомолецвчера в 20:31

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Ведомостивчера в 18:06

Производители мяса предлагают запретить ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования

Эхо Москвы06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Авто

Названы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»

Обновлено в 03:18
Политика

Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине

Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Музыка

Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Футбол

Алексей Смертин объяснил, почему не может стать футбольным тренером

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе и бывший игрок сборной России Алексей Смертин объяснил, почему не сможет стать тренером.
Обновлено в 05:46
Политика

Рада приняла закон об украинском языке

Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Политика

Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын охарактеризовал как «очень содержательный» обмен мнениями с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:47
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти

Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Политика

Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за дружбу

Обновлено в 04:25
Финансы

«Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания в текущем году продала оружия на сумму $4,6 млрд.
Обновлено в 06:19
Экономика

У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Курсанты ВДВ устроили протесты из-за новых погон

Обновлено в 06:00
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Москве 16-летняя девушка погибла под поездом на красной ветке метро

Обновлено в 03:55
Спорт

Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире

Обновлено в 03:13
Авто

Skoda представит новый кроссовер в июне

Обновлено в 05:04
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Авто

Новый электрокар Enovate ME-S станет новым конкурентом Tesla

Новый электрический седан Enovate ME-S получил дизайн, схожий с немецкими моделями Porsche.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Состояние здоровья Павла Мамаева в СИЗО ухудшилось

Супруга спортсмена Алана Мамаева накануне рассказала журналистам о состоянии здоровья мужа.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Общество

Стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

Участникам акции напомнили, что к символике нужно относиться бережно, ведь это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено 22 апреля в 11:10
Происшествия

МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Обновлено в 04:41
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Политика

Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным

Обновлено в 02:11
Общество

Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное