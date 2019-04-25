Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамонГазета.Ru 03:23
Под запрет могут попасть популярные у россиян хамон, пармезан и другая мясо-молочная продукция, которую россияне привозят из Европы. В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, сообщают "Ведомости" в четверг со ссылкой на представителя вице-премьера.
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Гражданам РФ могут запретить ввозить хамон и пармезан из-за границы
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