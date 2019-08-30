Экономика

Вести.RuВести.RuРоссиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой

Российские банки могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития. Предполагается, что перед передачей долга третьему лицу кредитор должен будет предложить его по аналогичной стоимости самому должнику.
Читать в источнике
Комментировать111
с чего всё началось

Отпущение долгов

Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.
Коммерсантъвчера в 19:23

Подробнее о событии

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков, пишут СМИ

РИА Новости03:28

Заёмщики в России могут получить возможность выкупать собственные долги

Эхо Москвы06:00

Минэкономики хочет обязать банки продавать гражданам их кредиты с дисконтом

Коммерсантъ05:51

Минэк предложил дать россиянам возможность выкупать свои долги со скидкой

РБК04:41

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

URA.Ru03:19

Минэкономразвития предложило дать возможность выкупать долг у кредиторов

Интерфакс00:12

Россиянам хотят разрешить выкуп своих кредитов у банков

News.ruвчера в 20:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот

Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие

Трое ополченцев ДНР погибли после обстрела ВСУ

Московский Комсомолец вчера в 13:25
Музыка

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Экономика

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года

Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Происшествия

19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне

В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

СК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика

На строительство метро в Петербурге в 2020 году выделят 18 млрд рублей

REGNUM 05:24
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика

Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена заключенными, процесс пока не завершен

Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена заключенными, процесс пока не завершен, сообщил агентству РИА Новости дипломатический источник в Москве.
Эхо Москвы 06:00
Шоу-бизнес

Год без Иосифа Кобзона: как живут родственники после смерти певца

StarHit.ru 01:00
Общество

В Ульяновской области 12 детей обвинили мать в избиениях

BFM.ru 05:11
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Армия и оружие

«Туполев» передал Минобороны РФ очередной бомбардировщик Ту-22М3

Самолет был передан в эксплуатацию дальней авиации ВКС РФ после капитального ремонта.
ТК Звезда 05:31
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Происшествия

Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ

РИА Новости 05:22
Политика

На Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России

«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, в ходе которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
RT на русском 05:48
Общество

Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Политика

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Происшествия

СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД

По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Политика

«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной

В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Экономика

Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Футбол

Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике

News.ru вчера в 18:19
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Гаджеты

Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны

Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.
Astera 05:15
Происшествия

Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Авто

Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России

Автоновости дня вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное