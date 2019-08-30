Экономика
ИзвестияРоссиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики разработало законопроект, который поможет серьезно облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.Коммерсантъвчера в 19:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Футбол
Дриусси может сыграть со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Спорт-Экспресс 04:29
Общество
В Ульяновской области 12 детей пожаловались на избивающую их мать
В ульяновскую полицию поступили жалобы 12 детей, которые утверждают, что их приемная мать их бьет.
Газета.Ru 04:42
Политика
На Украине ждут самолет с переданными Россией заключенными
На Украине ждут самолет с переданными российской стороной в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Авто
BMW показала гибридный X5 xDrive45e
Немецкий автопроизводитель BMW подготовил для вывода на европейский рынок новую гибридную версию кроссовера X5 XDrive45e с подключаемым модулем, пишет Tarantas News.
Профиль 05:40
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Происшествия
30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии
В Германии в ДТП с автобусом пострадало 30 человек. Авария произошла в федеральной земле Бранденбург.
РЕН ТВ вчера в 22:37
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Армия и оружие
Самолет с двигателем от автомобиля дебютировал на МАКС-2019
Презентация двухместного самолета, использующего для создания тяги автомобильный двигатель, состоялась на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Политическая Экспертиза 04:47
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
Происшествия
В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.
ТАСС 04:56
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23