Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефонаГазета.Ru 09:31

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.

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Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости". Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

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