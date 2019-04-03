Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефонаГазета.Ru вчера в 09:31
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости". Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО разработали три сценария будущего военного блока
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Текслер анонсировал отставку руководителей ХК «Трактор»
Врио губернатора рассказал, что выбрал куратора для клуба Генеральный менеджер ХК "Трактор" Евгений Губарев и директор Иван Сеничев в ближайшее время покинут клуб, об этом врио губернатора Алексей Текслер сообщил во время пресс-конференции 4 апреля.
Обновлено в 02:37
Политика
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками
Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика
Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин
Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов стал лидером гонки.
Обновлено в 02:04
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1%
Обновлено в 03:27
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Авто
«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 03:26
Политика
МЧС начало новую реформу своих региональных управлений
Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Политика
В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии
Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Испании в ЧП с военным самолетом пострадали 11 человек
В Испании небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы. В результате 11 человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Учения с участием 20 боевых кораблей НАТО пройдут летом на Балтике
Учения Baltic Protector с участием порядка 20 боевых кораблей НАТО пройдут в Балтийском море летом, сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.
Обновлено в 02:33
Общество
Военные испортили плитку на одной из главных площадей Екатеринбурга
Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21