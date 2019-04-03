Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефонаГазета.Ru вчера в 09:31

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости". Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
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Смогут ли переводы по номеру телефона победить зарплатное рабство

РБКвчера в 16:53

Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Lenta.ruвчера в 08:00

Россияне отреагировали на желание ЦБ спасти их от «зарплатного рабства»

URA.Ruвчера в 11:32

Банк на выбор. Как в России борются с «зарплатным рабством»?

ТАССвчера в 10:00

Легко ли отменить «зарплатное рабство»

Ведомостивчера в 15:52

ЦБ одобрил идею перечислять зарплату по номеру телефона

Московский Комсомолецвчера в 07:17

ЦБ придумал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Российская газетавчера в 06:24
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Армия и оружие

В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Хоккей

Текслер анонсировал отставку руководителей ХК «Трактор»

Врио губернатора рассказал, что выбрал куратора для клуба Генеральный менеджер ХК "Трактор" Евгений Губарев и директор Иван Сеничев в ближайшее время покинут клуб, об этом врио губернатора Алексей Текслер сообщил во время пресс-конференции 4 апреля.
Обновлено в 02:37
Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Экономика

ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика

Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии

Обновлено в 02:31
Политика

Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин

Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов стал лидером гонки.
Обновлено в 02:04
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Обновлено в 03:27
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1%

Обновлено в 03:27
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика

Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками

В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Авто

«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах

Обновлено в 03:26
Политика

МЧС начало новую реформу своих региональных управлений

Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Единоборства

Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Политика

В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии

Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ

Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Испании в ЧП с военным самолетом пострадали 11 человек

В Испании небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы. В результате 11 человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Учения с участием 20 боевых кораблей НАТО пройдут летом на Балтике

Учения Baltic Protector с участием порядка 20 боевых кораблей НАТО пройдут в Балтийском море летом, сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.
Обновлено в 02:33
Общество

Военные испортили плитку на одной из главных площадей Екатеринбурга

Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21
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