Общество

Еще один выходной может появиться у россиянИзвестия вчера в 21:50

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
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с чего всё началось

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.
Российская газетавчера в 20:15

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Правительство предложит ввести новый выходной

Интерфакс00:58

Еще один выходной может появиться у россиян

Известиявчера в 21:50

У россиян может появиться еще один выходной

Телеканал 360°вчера в 22:17

Дополнительный выходной может появиться у россиян

News.ruвчера в 22:16

Россиянам готовят еще один выходной

Газета.Ruвчера в 22:11

Раскрыты детали подготовки дополнительного выходного для россиян

Lenta.ruвчера в 23:56

Россиянам готовят дополнительный выходной

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

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В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
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Экономика

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Политика

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Обновлено вчера в 21:04
Политика

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Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
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Отечественная певица Юлия Савичева впервые решилась показать поклонникам свою двухлетнюю дочь.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

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Происшествия

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Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
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Происшествия

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Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено вчера в 09:43
Общество

Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

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Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
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Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

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Армия и оружие

В США изучили причины неудач американских войск в Афганистане

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Общество

Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области

Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
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На первом месте свиная и говяжья печень, в которой содержится много витаминов группы К. Они очень серьезно влияют на свертываемость крови, тем самым повышая опасность образования тромбов.
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В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

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