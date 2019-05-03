Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделяРИА Новости 02:49
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31. Длинные каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.
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Для жителей Красноярского края последний день рабочей недели будет коротким
АиФ Красноярск29 апреля в 22:10
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
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Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Гаджеты
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Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
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Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
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Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сообщил, что абстрагировался от раннего вылета клуба на стадии плей-офф НХЛ и готов принести максимальную пользу сборной России на чемпионате мира.
Обновлено в 05:36
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
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SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Технологии
AUO планирует построить завод 6G с использованием струйной печати OLED
Ещё до строительства завода поколения 6G, уверены индустриальные источники DigiTimes с Тайваня, компания AUO развернёт опытную линию для струйной печати на подложках поколения 3.5G.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
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Глава Минобороны Украины Полторак оценил заявление Коломойского о гражданской войне в Донбассе
Глава Минобороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление Игоря Коломойского о гражданской войне в Донбассе.
Обновлено в 08:14
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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
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Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
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Футбол
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Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30