Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделяРИА Новости 02:49

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31. Длинные каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.
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Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Москва 2405:49

Россиянам напомнили об еще одной короткой рабочей неделе

URA.Ru04:07

Для жителей Красноярского края последний день рабочей недели будет коротким

АиФ Красноярск29 апреля в 22:10

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Газета.Ru02:58

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

РИА Новости02:49

В России сегодня объявлен короткий рабочий день

Европейско-Азиатские новости29 апреля в 22:48

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале мая

Катунь 2407:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Обновлено в 05:06
Футбол

«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Общество

В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

Обновлено в 07:59
Политика

В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:22
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Культура

Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»

Обновлено в 09:16
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Обновлено в 07:54
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Наука

Все ради изучения эволюции — ученые воссоздали крылатого динозавра

Обновлено в 08:22
Политика

«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту

Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Россия захотела продать Турции Су-57

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Политика

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Хоккей

Кучеров: «Уже отошел от сезона в НХЛ. Все мысли о сборной»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сообщил, что абстрагировался от раннего вылета клуба на стадии плей-офф НХЛ и готов принести максимальную пользу сборной России на чемпионате мира.
Обновлено в 05:36
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Космос

SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon

Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Технологии

AUO планирует построить завод 6G с использованием струйной печати OLED

Ещё до строительства завода поколения 6G, уверены индустриальные источники DigiTimes с Тайваня, компания AUO развернёт опытную линию для струйной печати на подложках поколения 3.5G.
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Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Футбол

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики «Реала» хотели бы, чтобы он вернулся в мадридский клуб.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины Полторак оценил заявление Коломойского о гражданской войне в Донбассе

Глава Минобороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление Игоря Коломойского о гражданской войне в Донбассе.
Обновлено в 08:14
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
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На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
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Футбол

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча.
Обновлено в 06:50
Наука

Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой

Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Общество

Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники

Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
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