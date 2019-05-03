Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделяРИА Новости 02:49

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31. Длинные каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.
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Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

РИА Новости02:49

Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю

Московский Комсомолец03:39

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Газета.Ru02:58

Россиянам напомнили об еще одной короткой рабочей неделе

URA.Ru04:07

Роструд напомнил, сколько выходных будет у россиян на следующей неделе

РЕН ТВ01:50

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Известия01:44

Россияне отдохнут 4 дня в честь празднования Победы

News.ru01:28
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Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Общество

Конкурс для путешественников пройдет в Москве

В Москве на фестивале "Николин день" пройдет конкурс для путешественников.
Обновлено в 06:01
Политика

Киев пообещал вычислить имена получивших российские паспорта украинцев

Ранее Грымчак предлагал наказать украинцев, получивших гражданство РФ, — оставить их без украинского паспорта.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы

Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Общество

Белуху-шпиона из Петербурга заподозрили в переходе на сторону Норвегии

Обновлено в 03:05
Политика

Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

«Я весь твой»: рэпер Face и Марьяна Ро не скрывают своих чувств

Обновлено в 03:11
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Культура

Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом

Обновлено в 04:40
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Хоккей

Хоккеист Вишневский на год продлил контракт со «Спартаком»

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый однолетний контракт с защитником Дмитрием Вишневским.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ

В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 04:35
Экономика

Работе DowDuPont помешали наводнения. Котировки обвалились на 10%

Результаты работы корпорации разочаровали инвесторов. Котировки акций обвалились на 9,6%.
Обновлено в 03:17
Здоровье

Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Технологии

Шпионские страсти. Super Micro откажется от использования в своих серверах компонентов китайского производства

Американский производитель серверов Super Micro Computer, прошлой осенью бездоказательно обвиненный в наличии шпионских «закладок» на системных платах, изготавливаемых в Китае, вынужден трансформировать цепочку поставок.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие

В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Происшествия

85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

Обновлено в 06:03
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Музыка

Лазарев рассказал, зачем сдал кровь перед «Евровидением»

Певец Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед песенным конкурсом "Евровидение", на котором он во второй раз представит Россию.
Обновлено вчера в 06:45
Общество

Кабмин выделил около 5 млрд руб. на создание комфортной среды

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды.
Обновлено в 03:55
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
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