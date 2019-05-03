Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделяРИА Новости 02:49
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31. Длинные каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.
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Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Общество
Конкурс для путешественников пройдет в Москве
В Москве на фестивале "Николин день" пройдет конкурс для путешественников.
Обновлено в 06:01
Политика
Киев пообещал вычислить имена получивших российские паспорта украинцев
Ранее Грымчак предлагал наказать украинцев, получивших гражданство РФ, — оставить их без украинского паспорта.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Политика
Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Культура
Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом
Обновлено в 04:40
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Хоккеист Вишневский на год продлил контракт со «Спартаком»
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый однолетний контракт с защитником Дмитрием Вишневским.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ
В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 04:35
Экономика
Работе DowDuPont помешали наводнения. Котировки обвалились на 10%
Результаты работы корпорации разочаровали инвесторов. Котировки акций обвалились на 9,6%.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Технологии
Шпионские страсти. Super Micro откажется от использования в своих серверах компонентов китайского производства
Американский производитель серверов Super Micro Computer, прошлой осенью бездоказательно обвиненный в наличии шпионских «закладок» на системных платах, изготавливаемых в Китае, вынужден трансформировать цепочку поставок.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Музыка
Лазарев рассказал, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Певец Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед песенным конкурсом "Евровидение", на котором он во второй раз представит Россию.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Кабмин выделил около 5 млрд руб. на создание комфортной среды
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06