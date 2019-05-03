Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделеИзвестия 01:44
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным. Май 2019 года вышел на второе место по продолжительности общего числа выходных — из 31 календарного дня россияне отдыхают 13. Подобные длинные выходные будут в 2019 году последними.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП с пенсионером
Вчера певец Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве.
Обновлено в 02:29
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Авто
В ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem в 2019 году
Первая «товарная» партия, состоящая из 13 тысяч автомобилей, отправится к дилерам в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:09
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Боруссия» не собирается увольнять Фавра
Руководство дортмундской "Боруссии" не планирует делать перестановки на посту главного тренера этим летом.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Ежегодный весенний мотофестиваль пройдет в Москве 3 и 4 мая
Третий ежегодный весенний мотофестиваль, приуроченный к открытию очередного мотосезона, пройдет в Москве 3 и 4 мая.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта
Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала фото сына на фоне обнаженных фигур
Наследнику звезды сегодня исполняется 5 лет. Поздравительный пост в честь дня рождения сына появился в Instagram-аккаунте Натальи Водяновой.
Обновлено вчера в 21:07
Гаджеты
Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7 экрана и поддержки 5G
Смартфон Mate 30 Pro сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Кино
Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54