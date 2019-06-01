Общество
Россиян ждет сокращенная рабочая неделяРИА Новости 17:49
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду. Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.
Читать в источнике
Оценить272
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Футбол
Португалия стала первым победителем Лиги наций
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Политика
Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Обновлено в 17:03
Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
American Airlines продлила отмену полетов Boeing 737 MAX
Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX с 19 августа по 3 сентября.
Обновлено в 17:09
Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Политика
США признали итоги выборов в Молдавии
Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Политика
В Белом доме просят Трампа не торопиться с запретом продукции Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывает президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:27
Общество
У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет
Меньше чем через месяц онлайн-кассы понадобятся практически всем, кто занимается розничной торговлей и оказывает услуги.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Космос
Строительство космодрома Восточный контролируют спутники
Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Общество
Газпромбанк переходит на личности
Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Экономика
Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, с ускорением до 1,8% в 2020-м.
Обновлено в 17:15
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56