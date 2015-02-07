Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Об этом РИА Новости рассказали в Роструде.

Транспорт Транспорт Тарифы на парковку в Москве меняются на 5% парковочных мест Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся с 15 декабря в Москве.

Транспорт Транспорт В МЧС предупредили о гололёде и мокром снеге в Москве «В ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — говорится в сообщении в Twitter.

Общество Общество Прощание с Андреем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ

Общество Общество Тверских чиновников на отдельном поезде свозили на литургию в Москву Губернатор Тверской области Игорь Руденя устроил утром во вторник, 4 декабря, для почти 200 региональных чиновников и депутатов поездку на литургию патриарха Кирилла по князю Михаилу Тверскому в Успенском соборе Кремля, сообщает газета «Коммерсантъ», госслужащие доехали до Москвы на специально заказанной «Ласточке».

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал предлагавший детей в аренду сайт Эксперты установили, что сайт под видом интернет-магазина детской одежды распространял информацию об услугах сексуального характера с участием несовершеннолетних, говорится в сообщении Роскомнадзора во вторник, 4 декабря.

Общество Общество Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.

Общество Общество Медведев поддержал ограничение роста тарифов в электроэнергетике и ЖКХ Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Общество Общество Названы регионы — лидеры по числу писем Деду Морозу Москва и Санкт-Петербург вошли в список регионов, из которых Деду Морозу приходит наибольшее количество писем.

Транспорт Транспорт Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году По словам собеседника агентства, уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта.

Общество Общество В Петербурге школьник создал «профсоюз» для защиты интересов учеников Министерство просвещения отреагировало на создание петербургским учеником "профсоюза школьников" и отметило, что поддерживает все созидательные инициативы учащихся.

Общество Общество ФАС поддержала появление пугающей надписи на бутылках с алкоголем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртными напитками надписи "Алкоголь убивает".

Общество Общество Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека»

Общество Общество ЦБ предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплату по ипотеке в определенных жизненных ситуациях, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Совете федерации.

Транспорт Транспорт Петербург намерен увеличить свою долю в компании «Метрострой» Санкт-Петербург намерен увеличить свою долю в ОАО "Метрострой" с 46% до 51% акций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.