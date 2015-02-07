Общество

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря
РИА Новости
05:09

Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Об этом РИА Новости рассказали в Роструде.
РИА Новости05:09

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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

URA.Ru08:04

Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе перед Новым годом

Газета.Ru06:14

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в конце декабря

Коммерсантъ06:06

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

РБК05:58

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря

РИА Новости05:09

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

RT на русском04:17

Перед новогодними каникулами россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Интерфакс04:03
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Транспорт

Тарифы на парковку в Москве меняются на 5% парковочных мест

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся с 15 декабря в Москве.
Обновлено в 09:00
Транспорт

В МЧС предупредили о гололёде и мокром снеге в Москве

«В ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 09:00
Общество

Прощание с Андреем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ

Обновлено в 09:00
Общество

Тверских чиновников на отдельном поезде свозили на литургию в Москву

Губернатор Тверской области Игорь Руденя устроил утром во вторник, 4 декабря, для почти 200 региональных чиновников и депутатов поездку на литургию патриарха Кирилла по князю Михаилу Тверскому в Успенском соборе Кремля, сообщает газета «Коммерсантъ», госслужащие доехали до Москвы на специально заказанной «Ласточке».
Обновлено в 08:56
Общество

Роскомнадзор заблокировал предлагавший детей в аренду сайт

Эксперты установили, что сайт под видом интернет-магазина детской одежды распространял информацию об услугах сексуального характера с участием несовершеннолетних, говорится в сообщении Роскомнадзора во вторник, 4 декабря.
Обновлено в 08:29
Общество

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Обновлено в 08:50
Общество

Медведев поддержал ограничение роста тарифов в электроэнергетике и ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 08:50
Общество

Названы регионы — лидеры по числу писем Деду Морозу

Москва и Санкт-Петербург вошли в список регионов, из которых Деду Морозу приходит наибольшее количество писем.
Обновлено в 08:55
Транспорт

Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году

По словам собеседника агентства, уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта.
Обновлено в 08:54
Общество

В Петербурге школьник создал «профсоюз» для защиты интересов учеников

Министерство просвещения отреагировало на создание петербургским учеником "профсоюза школьников" и отметило, что поддерживает все созидательные инициативы учащихся.
Обновлено в 08:26
Общество

ФАС поддержала появление пугающей надписи на бутылках с алкоголем

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртными напитками надписи "Алкоголь убивает".
Обновлено в 08:59
Общество

Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека»

Обновлено в 08:16
Общество

ЦБ предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке

Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплату по ипотеке в определенных жизненных ситуациях, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Совете федерации.
Обновлено в 08:54
Транспорт

Петербург намерен увеличить свою долю в компании «Метрострой»

Санкт-Петербург намерен увеличить свою долю в ОАО "Метрострой" с 46% до 51% акций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Обновлено в 08:02
Общество

Самую дорогую рождественскую елку Европы установили в Мюнхене

Обновлено в 08:57
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