Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделяГазета.Ru вчера в 19:08
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд. По данным агентства, на будущей рабочей неделе среда, 12 июня, будет выходным днем.
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Общество
Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы
Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 04:27
Общество
ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья
ЕГЭ по математике базового уровня, по предварительной информации, не сдали 11,7% школьников, рассказали в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
Обновлено вчера в 22:39
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Чиповская в платье невесты, Мороз в ультрамини и другие звезды на «Кинотавре-2019»
На Театральной площади перед «Зимним театром» проверяли декорации для красной дорожки, а в знаменитую гостиницу «Жемчужина» начинали съезжаться звезды.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Вода отключена в двух городах Украины в связи с загрязнением реки Рось
В двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды из-за загрязнения реки Рось.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Авто
В России подорожал вседорожный хэтчбек KIA Rio X-Line
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Богомолов публично просил прощения из-за неловкой ситуации
Обновлено в 01:32
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России
Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
Обновлено в 02:57
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летие
Обновлено в 00:19
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Общество
Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Сломанный светофор спровоцировал большую пробку в Купчине
На проспекте Славы пробка в сторону станции метро «Московская» достигает 1,5 км, в сторону «Ломоносовской» — чуть больше 1 км. Бухарестская плотно стоит от улицы Турку до улицы Димитрова.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей
Сотрудница алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.
Обновлено в 03:12
Автоспорт
Даниил Квят: «Очень не хотелось финишировать одиннадцатым»
Очень не хотелось финишировать одиннадцатым, было бы совсем не круто, если бы сегодня мы в итоге так и не заработали очки.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39