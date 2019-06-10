Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделяГазета.Ru вчера в 19:08

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд. По данным агентства, на будущей рабочей неделе среда, 12 июня, будет выходным днем.
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Началась самая короткая неделя лета

Российская газета02:57

Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря Дню России

Газета.Ru02:01

Короткая рабочая неделя пришла

Общественное телевидение Приморьявчера в 20:31

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Коммерсантъвчера в 20:00

Россиян ожидает сокращённая рабочая неделя

RT на русскомвчера в 19:31

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

РБК00:31

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

РИА Новостивчера в 17:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
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Обновлено вчера в 20:39
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