Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделяРИА Новости вчера в 17:49
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду. Как напомнили ранее в Роструде, 12 июня будет нерабочим днем в связи с празднованием Дня России.
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Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Фильм «Люди Икс:Темный Феникс» лидирует в российском прокате
Фантастический фильм "Люди Икс:Темный Феникс" лидирует в российском прокате по итогам минувшего уикенда, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
Как правительство собирается поднимать село
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено 08 июня в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 22:41
Культура
Горбачев высказался об изложенных в сериале «Чернобыль» фактах
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев дал оценку изложению фактов в американском сериале HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты
Обновлено вчера в 23:29
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Обновлено вчера в 20:03
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне
5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
В России резко ужесточили наказание за воровство электричества
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 01:05
Общество
Гороскоп на 10 июня: Девам не следует вещать нос, а Близнецам пора налаживать личную жизнь
Овны 10 июня выйдут их зоны комфорта.
Обновлено вчера в 09:43
Наука
Предел выносливости человека установили учёные
Обновлено 07 июня в 10:22
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Названы причины непопулярности дистанционной работы
Как пояснила "РГ" руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова, развитию дистанционной занятости в России также мешает недостаточная законодательная база по оформлению трудовых договоров с удаленными сотрудниками.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмирал запаса Валентин Селиванов оценил реакцию российских моряков противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 00:12
Общество
Дома и участок: Раскрыты доходы Кадырова
Обновлено вчера в 05:03
Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%
Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла
На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24