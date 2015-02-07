В Роструде напоминают, что перед новогодними каникулами россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства, рабочая неделя будет длиться с понедельника 24 декабря по субботу 29 декабря.

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