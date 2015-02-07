Общество

Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце декабря
Газета.Ru
09:06

В Роструде напоминают, что перед новогодними каникулами россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства, рабочая неделя будет длиться с понедельника 24 декабря по субботу 29 декабря.
Газета.Ru09:06

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Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце декабря

Газета.Ru09:06

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в конце декабря

Коммерсантъ06:06

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

РБК05:58

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря

РИА Новости05:09

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

RT на русском04:17

Перед новогодними каникулами россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Интерфакс04:03

Новогодние выходные продлятся 10 дней

Вечерний Мурмансквчера в 00:13
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Транспорт

Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час

Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.
Обновлено в 10:26
Транспорт

МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве

Обновлено в 10:05
Общество

ЕСПЧ не будет пересматривать дело Pussy Riot

В июле этого года ЕСПЧ удовлетворил иски участниц группы по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя и обязал Россию выплатить компенсации морального ущерба на общую сумму € 37 тыс. Суд признал нарушения по статьям 3, 5, 6, 10 Конвенции по правам человека.
Обновлено в 10:27
Общество

Писателя Андрея Битова похоронят в Петербурге

Обновлено в 10:21
Общество

Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха

Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.
Обновлено в 10:27
Общество

Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год

В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.
Обновлено в 10:22
Общество

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Обновлено в 10:07
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми

Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:27
Общество

Минпросвещения поддержало петербургский «профсоюз учеников»

"Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.
Обновлено в 10:22
Общество

ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках

Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.
Обновлено в 10:21
Транспорт

Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май

Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Обновлено в 10:10
Транспорт

Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году

По словам собеседника агентства, уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта.
Обновлено в 10:32
Общество

В Москве выпустили проездной брелок «Тройка» с новогодним дизайном

Москвичи и гости столицы смогут приобрести брелок с функцией транспортной карты "Тройка" с новогодним дизайном.
Обновлено в 09:58
Общество

Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека»

Обновлено в 08:16
Общество

В ряде регионов пройдёт второй тур конкурса «Великие имена России»

Общественная палата в ряде регионов нашей страны проведёт второй тур конкурса "Великие имена России" по присвоению аэропортам новых имён.
Обновлено в 10:19
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