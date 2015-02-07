Общество
В Роструде напоминают, что перед новогодними каникулами россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства, рабочая неделя будет длиться с понедельника 24 декабря по субботу 29 декабря.
Газета.Ru09:06
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Транспорт
Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час
Авторы исследования предложили поднять цены до тарифов, действующих в торговых центрах (400–500 руб. в час), отменить бесплатную парковку по воскресеньям и право бесплатно стоять первые 15 минут.
Обновлено в 10:26
Транспорт
МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве
Обновлено в 10:05
Общество
ЕСПЧ не будет пересматривать дело Pussy Riot
В июле этого года ЕСПЧ удовлетворил иски участниц группы по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя и обязал Россию выплатить компенсации морального ущерба на общую сумму € 37 тыс. Суд признал нарушения по статьям 3, 5, 6, 10 Конвенции по правам человека.
Обновлено в 10:27
Общество
Писателя Андрея Битова похоронят в Петербурге
Обновлено в 10:21
Общество
Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха
Губернатор Игорь Руденя свозил своих подчиненных на литургию патриарха Почти 200 тверских чиновников и депутатов 4 декабря съездили на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.
Обновлено в 10:27
Общество
Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год
В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.
Обновлено в 10:22
Общество
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети
Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Обновлено в 10:07
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми
Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:27
Общество
Минпросвещения поддержало петербургский «профсоюз учеников»
"Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.
Обновлено в 10:22
Общество
ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках
Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.
Обновлено в 10:21
Транспорт
Открытие трех новых станций метро Петербурга перенесли на май
Три новые станции метро Фрунзенского радиуса не удастся ввести в строй к 20 декабря этого года, их планируют ввести в мае 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Обновлено в 10:10
Транспорт
Тестирование автобусов-амфибий начнется в Москве в 2020 году
По словам собеседника агентства, уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта.
Обновлено в 10:32
Общество
В Москве выпустили проездной брелок «Тройка» с новогодним дизайном
Москвичи и гости столицы смогут приобрести брелок с функцией транспортной карты "Тройка" с новогодним дизайном.
Обновлено в 09:58
Общество
Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека»
Обновлено в 08:16
Общество
В ряде регионов пройдёт второй тур конкурса «Великие имена России»
Общественная палата в ряде регионов нашей страны проведёт второй тур конкурса "Великие имена России" по присвоению аэропортам новых имён.
Обновлено в 10:19