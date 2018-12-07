Если банки и платёжные системы последуют совету регулятора, то им удастся избежать повторения ситуации 2014 года, когда из-за первой волны санкций американские платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам четырёх крупных банков.

с чего всё началось

Центробанк разработал рекомендации, с помощью которых можно банки смогут избежать проблем в случае введения санкций против платежных систем, сообщило издание News.ru.

ЦБ придумал, как защитить карты россиян от санкций

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