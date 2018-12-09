Экономика

Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Lenta.ru
вчера в 17:34

Отмечается, что цифровой профиль с согласия владельца позволит использовать достоверные данные о нем на коммерческой основе. По словам представителя ЦБ, это поможет бизнесу снизить операционные расходы, а гражданам — получить услугу быстрее и дешевле.
Lenta.ruвчера в 17:34
с чего всё началось

Россиян развернут в цифровой профиль

В рамках цифрового профиля гражданин сможет предоставлять и отзывать цифровые согласия на обработку данных, запретить передачу определенного вида данных и реализовать «право на забвение».
Коммерсантъвчера в 13:03

Подробнее о событии

Правительство направило на согласование в Минкомсвязь концепцию платформы «Цифровой профиль»

Интерфаксвчера в 20:33

Власти решили избавить россиян от бумажной волокиты

URA.Ruвчера в 19:32

Документы россиян переведут в цифровой формат. Это избавит от бумажной волокиты

Телеканал 360°вчера в 17:59

Россиян захотели избавить от бумажной волокиты

Lenta.ruвчера в 17:34

Россияне будут собирать меньше бумажных документов

ФАНвчера в 17:29

Россиян развернут в цифровой профиль

Коммерсантъвчера в 13:03

Россияне перестанут собирать бумажные документы

Ведомостивчера в 11:57
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Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Обновлено в 02:09
Экономика

40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики

Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 02:06
Экономика

Россия вышла на второе место по продаже оружия

Обновлено в 02:12
Экономика

Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.
Обновлено в 02:04
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 02:11
Экономика

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.
Обновлено в 02:06
Экономика

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Знакомый господина Полетаева отмечает, что он получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель» («Русалу», подконтрольному En+ Group господина Дерипаски, принадлежит 27,8% ГМК, из которых 25% плюс 1 акция заложены по кредиту Сбербанка на $4,2 млрд до конца декабря 2024 года).
Обновлено в 01:50
Экономика

Падение ВВП Японии в III квартале стало максимальным за четыре года

В первом квартале 2018 года экономика Японии снизилась на 0,3%, до этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.
Обновлено в 01:28
Экономика

Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
Обновлено в 02:10
Экономика

«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России

К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 01:08
Экономика

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразиться на экономике страны.
Обновлено в 01:47
Экономика

«Росгосстрах» стал владельцем 100% компании «ЭРГО Жизнь»

"Росгосстрах" стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО "ЭРГО Жизнь", следует из раскрытой страховщиком информации.
Обновлено в 02:13
Экономика

Козак объяснил новые условия господдержки автопрома

Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря.
Обновлено в 00:31
Экономика

Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg

В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 01:02
Финансы

Реакция отечественных индексов на ухудшение внешней ситуации будет слабой

Американский индекс широкого рынка S & P 500 провалился с 2760,17 п. до 2633,08 п. Не успели рынки обрадоваться перемирию в торговой войне США и Китая, как ситуация обострилась вновь.
Обновлено в 01:41
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