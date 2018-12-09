В рамках цифрового профиля гражданин сможет предоставлять и отзывать цифровые согласия на обработку данных, запретить передачу определенного вида данных и реализовать «право на забвение».

с чего всё началось

Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).

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