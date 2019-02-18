Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»Российская газета 09:30

Это же наши гости! Удивлён, что только сейчас это вызвало ажиотаж. На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28−29 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, традиционно угощают гостей.

Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее. Но только сейчас вдруг вызвали сетевой ажиотаж.

Происшествия Задержана мать ребенка, ночевавшего в лесу в Москве Следователи задержали мать шестилетнего ребенка, который провел всю ночь один в парке "Лосиный остров" в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей СК.

Экономика «Альфа-Групп» купит сочинский отель обанкротившегося «Мостовика» Купить отель планирует ООО «Манхэттен», принадлежащее через цепочку кипрских компаний люксембурской A1 Investment Holding S.A. Среди управляющих данной компанией, согласно данным люксембургского реестра, были Михаил Фридман и Герман Хан.

Происшествия Террорист-смертник подорвался в центре Каира Террорист подорвал себя вблизи университета «Аль-Азхар» в центре Каира при попытки полицейских его задержать, сообщает 18 февраля телеканал Sky News Arabia.

Футбол Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир» Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", сообщает РИА "Новости".

Происшествия Дознание ФТС попалось на взятке За освобождение партии обуви таможенники получили $140 тыс. Сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержаны начальник отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Галенков и его заместитель Андрей Зацепин.

Общество Умер герой знаменитой фотографии 1945 года «Поцелуй на Таймс-сквер» Ветеран ВМС США Джордж Мендонса, запечатленный на легендарной фотографии 1945 года "День победы над Японией на Таймс-сквер", ставшей одним из символов завершения Второй мировой войны, скончался в США на 96-м году жизни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на дочь Мендонсы.

Политика Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».

Автоспорт Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым 18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.

Общество Суперлуние 2019 года состоится 19 февраля Жители ряда регионов Российской Федерации 19 февраля смогут наблюдать так называемое суперлуние — момент максимального приближения Луны к Земле.

Происшествия Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.

Происшествия В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.

Политика Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодарен Евросоюзу за решение ввести антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе.

Политика Надпись «Бандера, вставай» появилась на здании МВД Украины Акция стартовала в качестве извинения за слова одного из правоохранителей, который во время стычки с радикалами в украинской столице выкрикнул: «Ложись, Бандера!»

Общество Украинский чиновник включил порно на совещании и убежал Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации, сообщает CBN.

Экономика Большинство банков оказалось не готово к атакам хакеров Банки не готовы к атакам По мнению Group-IB, большинство финансовых организаций, ставших жертвами хакерских атак, не имело плана реагирования на них, не могло в сжатые сроки мобилизовать работу профильных подразделений, организационно и технически противостоять действиям атакующих.

Политика ЕК пригрозила ответом США на новые пошлины на автомобили Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что, по данным Берлина, Минторговли США сделало в документе вывод, что импорт автомобилей из Европы представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Происшествия Аршавин забрал у жены автомобиль и избавился от детского кресла Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин забрал семейное авто, оставив детское кресло жене Алисе Аршавиной, сообщает Super.ru.

Политика Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.

Общество Завтра Медведев обсудит с главами регионов «мусорную реформу» Завтра, 19 февраля, состоится большое совещание с участием глав регионов, которое будет посвящено переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

Здоровье Названы сжигающие жир на животе продукты Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.