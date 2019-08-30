с чего всё началось

У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех.

Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ретейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.

Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе

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