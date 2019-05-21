Энергетика
Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будетТВ Центр вчера в 14:00
Ранее Российский топливный союз предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин. Как рассказал глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных
Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Технологии
Сбербанк начал тестировать перевод денег без карт и счёта
Сбербанк начал тестировать новую систему, которая позволит клиентам переводить деньги людям, у которых нет ни банковской карты, ни счёта.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Экономика
Набиуллина: с 2025 года выплаты пенсий превысят поступления
Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что начиная с 2015 года выплаты пенсий превысят поступления в пенсионный фонд.
Обновлено в 17:58
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 16:27
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников
Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на ЧМ
Нападающий сборной России Евгений Дадонов забросил шайбу в заключительной матче группового этапа ЧМ-2019 против команды Швеции (7:4). 30-летний форвард довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов и вышел на общее пятое место среди игроков нашей сборной в данных турнирах, сообщает пресс-служба ФХР.
Обновлено в 09:10
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48