Энергетика

Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будетТВ Центр вчера в 14:00

Ранее Российский топливный союз предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин. Как рассказал глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.
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Россиянам рассказали правду о стоимости бензина

Deita.ruвчера в 20:14

Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будет

ТВ Центрвчера в 14:00

ФАС не ожидает роста цен на топливо в розничном сегменте рынка сверх инфляции

ТАССвчера в 13:42

«Держим руку на пульсе»: ФАС о скачке цен на бензин

Газета.Ruвчера в 15:16
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Армия и оружие

Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных

Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Технологии

Сбербанк начал тестировать перевод денег без карт и счёта

Сбербанк начал тестировать новую систему, которая позволит клиентам переводить деньги людям, у которых нет ни банковской карты, ни счёта.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Экономика

Набиуллина: с 2025 года выплаты пенсий превысят поступления

Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что начиная с 2015 года выплаты пенсий превысят поступления в пенсионный фонд.
Обновлено в 17:58
Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 16:27
Экономика

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Двое пострадавших в ДТП в Италии россиян находятся в тяжелом состоянии

Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Политика

На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар

Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Обновлено в 09:36
Футбол

Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей

После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено в 02:48
Гаджеты

В России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant

Обновлено в 11:05
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на ЧМ

Нападающий сборной России Евгений Дадонов забросил шайбу в заключительной матче группового этапа ЧМ-2019 против команды Швеции (7:4). 30-летний форвард довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов и вышел на общее пятое место среди игроков нашей сборной в данных турнирах, сообщает пресс-служба ФХР.
Обновлено в 09:10
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
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