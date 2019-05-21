Энергетика
Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будетТВ Центр 21 мая в 14:00
Ранее Российский топливный союз предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин. Как рассказал глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Общество
Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года
Обновлено вчера в 23:59
Баскетбол
Президент «Нью-Йорка»: «Порзингис угрожал вернуться в Европу, если мы не обменяем его»
Президент «Нью-Йорка» Стив Миллс рассказал, как латвийский форвард Кристапс Порзингис угрожал вернуться в Европу, если руководство «Никс» не обменяет его в другую команду.
Обновлено в 00:15
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
Ещё в прошлом году ходили слухи, что Huawei работает над собственной операционной системой.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
После ДТП туристического автобуса в Италии задержан водитель
В Италии после ДТП следователи задержали водителя туристического автобуса. Теперь решается вопрос о его аресте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Политика
Порошенко прокомментировал заведенные на него уголовные дела
Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
85 лет назад в США погибли гангстеры Бонни и Клайд
Обновлено в 01:33
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Порошенко обвиняют в отмывании 300 млн долларов
На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудило уголовное дело против Порошенко и ряда других лиц за хищение средств компании "Центрэнерго".
Обновлено в 02:57
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России
В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Лучше честно: открытость вице-премьеров помогла сгладить острые углы
Умение выступать в медиа на фоне проблемной повестки оценивали для вице-премьеров, работа которых напрямую влияет на повседневную жизнь россиян.
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39