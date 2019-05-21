Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будетТВ Центр 21 мая в 14:00

Ранее Российский топливный союз предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин. Как рассказал глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.

Россиян успокоили: скачка цен на бензин не будет

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