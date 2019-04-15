Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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