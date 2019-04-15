Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Происшествия
В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме
В Петербурге проверяют информацию о взрыве гранаты в жилом доме, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:27
Общество
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В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
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Обновлено вчера в 20:07
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Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
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Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника
Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
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Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook
Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко заявил, что ужаснулся после просмотра сериала «Слуга народа»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посмотрел сериал с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" и "ужаснулся" тому, как представлено в сериале сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ.
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Происшествия
В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов
Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Музыка
Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе показались на публике
Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных посетили церемонию вручения премии Crocus Fitness Awards.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
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Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
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Обновлено 13 апреля в 16:24
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Мохамед Салах – о голе в ворота «Челси»: Мне немного повезло
До ворот было очень далеко, но мне немного повезло, что мяч полетел в сетку именно таким образом, цитирует Салаха пресс-служба Ливерпуля со ссылкой на Sky Sports.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Кино
В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов»
В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов».
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Омске маршрутка столкнулась с бетономешалкой: семь человек ранены
По предварительным данным, бетономешалка ударила маршрутку сзади.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».
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Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева
Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16