Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Происшествия В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме В Петербурге проверяют информацию о взрыве гранаты в жилом доме, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Политика В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Музыка Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Политика «Новатэк» уходит из Норвегии в Россию Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.

Происшествия На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Финансы Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.

Политика Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.

Политика Порошенко заявил, что ужаснулся после просмотра сериала «Слуга народа» Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посмотрел сериал с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" и "ужаснулся" тому, как представлено в сериале сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ.

Происшествия В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.

Музыка Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления 14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.

Шоу-бизнес Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе показались на публике Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных посетили церемонию вручения премии Crocus Fitness Awards.

Политика Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.

Политика Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Общество Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.

Футбол Мохамед Салах – о голе в ворота «Челси»: Мне немного повезло До ворот было очень далеко, но мне немного повезло, что мяч полетел в сетку именно таким образом, цитирует Салаха пресс-служба Ливерпуля со ссылкой на Sky Sports.

Происшествия Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Происшествия В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».

Политика Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.

Происшествия Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.

Шоу-бизнес Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.