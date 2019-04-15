Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛВести.Ru 02:21
Речь идет о тех, чья зарплата ниже 13 тысяч рублей. После вычета НДФЛ их доход оказывается ниже прожиточного минимума, а по Трудовому кодексу работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.
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Общество
Гидрометцентр: Апрельское похолодание москвичам не грозит
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что скандинавский антициклон принесет в столицу температуру выше + 10 С. Жителей центральной части России предупредили о похолодании до - 12 С. По сообщению синоптиков, ухудшение погоды связано со скандинавским антициклоном.
Обновлено в 02:16
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова
В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Футбол
Матч «Зенита» с «Анжи» стал самым посещаемым в 23-м туре РПЛ
Матч петербургского «Зенита» и махачкалинского «Анжи» стал самым посещаемым в 23-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 19:58
Финансы
Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах
Министр отметил, что в настоящее время застройщики часто жалуются на отсутствие ясности с тем, в течение какого срока банк должен рассмотреть заявку на выделение проектного финансирования и дать на нее мотивированный ответ.
Обновлено в 04:20
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде осудили заморивших голодом младенца родителей
Двух жителей Нижнего Новгорода осудили за убийство младенца с особой жестокостью, сообщает СУСК по Нижегородской области.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Врачи посоветовали не принимать подолгу ванну
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ
Обновлено в 03:49
Политика
В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет
Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СКР возобновил дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда
СКР возобновил громкое расследование в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняют в растрате более 200 млн рублей под видом оказания компании консультационных услуг.
Обновлено в 04:31
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»
Защитник Деклан Райс, выступающий за лондонский "Вест Хэм", имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере.
Обновлено в 02:45