Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛГазета.Ru 02:42
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест
Центральный райсуд Новосибирска в понедельник смягчил меру пресечения замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Авто
Концепт Audi AI:Me стал прообразом «умного» городского электрокара
Сообщается лишь, что Audi AI:Me стал продолжением линейки, заданной концептами Aicon и PB 18, а осенью на Франкфуртской выставке Audi покажет еще один концепт-кар на ту же тему.
Обновлено в 07:03
Авто
Компания Nissan представила седан Versa нового поколения
Дизайн Nissan Versa третьего поколения очень сильно напоминает новую Altima, автомобиль получил тонкую, фирменную V-образную решетку радиатора и головную оптику угловатой формы.
Обновлено 13 апреля в 01:57
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Авто
Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance
Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Игры
В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков
Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Бывший хоккеист сборной России умер в возрасте 42 лет
Обновлено в 08:49
Происшествия
На севере Москвы горит многоэтажка
В жилом доме на на севере Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Горит квартира на 7-м этаже 14-этажного дома на улице Нарвской.
Обновлено в 08:49
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
В Минобороны Японии отмечают, что пока в районе падения не зафиксировано подозрительной активности, однако издание считает, что на глубине 1,5 тысячи метров может идти гонка, в которой участвуют западные и японские ВМС с одной стороны и Россия и Китай с другой.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:34
Экономика
Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Общество
Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ, в том числе в части оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Политика
В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО
Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Бузова согласилась переспать с Тарасовым
Бузова согласилась переспать с Тарасовым Телеведущая, у которой уже два года не было мужчины, не против секса с бывшим мужем.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Дагестане завели дело на учителя, ударившего ученика
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении учителя школы в Дагестане, который ударил и оскорбил ученика третьего класса в Цумадинском районе республики, сообщает СК.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Индия испытала крылатую ракету собственной разработки
Индия провела успешные испытания дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay, разработанной в стране, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийской Организации оборонных исследований и разработок DRDO.
Обновлено в 08:04